গত ৩ নির্বাচনে দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তাদের এবার বিরত রাখা হবে

গত ৩ নির্বাচনে দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তাদের এবার বিরত রাখা হবে
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, বিগত ৩টি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দায়িত্ব পালন করেছেন এমন কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালন থেকে বিরত রাখা হবে। এছাড়া কর্মকর্তাদের নিজ জেলা ও নিকট আত্মীয় জেলা এবং আত্মীয় -পরিজনের কেউ প্রার্থী হলে সেসব নির্বাচনি এলাকায় দায়িত্ব পালন থেকেও বিরত রাখা হবে।
বুধবার (২৯ অক্টোবর) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এ সব কথা বলেন।
তিনি জানান, আজ রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে আগামী ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনের প্রস্তুতি বিষয়ক এক সভা প্রধান উপদেষ্টার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। দুই ঘণ্টাব্যাপী ওই সভায় এ নির্দেশনা দেওয়া হয়।
তিনি জানান, নির্বাচনি দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাদের বদলি ও পদায়নের বিষয়ে এলাকার গুরুত্ব বিবেচনায় কর্মকর্তাদের দক্ষতা বিবেচনা করে বিভিন্ন নির্বাচনি এলাকায় বদলি ও পদায়নের বিষয়ে এরই মধ্যে স্বরাষ্ট্র ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কাজ শুরু করেছে।
এর পাশাপাশি নির্বাচন কমিশন নির্বাচনে দায়িত্ব পালন করবে এমন কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানও শুরু করেছে বলে জানান শফিকুল আলম।
