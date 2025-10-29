প্রেস সচিব
সম্ভবত ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করবে ইসি
ভোটের তারিখ নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করবে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। তিনি বলেন, তারা এ বিষয়ে বলেছেনও, সম্ভবত ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে তারা জানাবে।
প্রেস সচিব বলেন, আমাদের তরফ থেকে নির্বাচনের সম্ভাব্য তারিখ ঘোষণার কিছু নেই। আমাদের তরফ থেকে বারবার একটা কথাই বলছি যে, ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে।
বুধবার (২৯ অক্টোবর) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন।
একজন গণমাধ্যম কর্মী তার কাছে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সম্ভাব্য দিনক্ষণ জানতে চাইলে তিনি এভাবে জবাব দেন।
প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি জানান, বিগত ৩টি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দায়িত্ব পালন করেছেন এমন কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালন থেকে বিরত রাখা হবে। এছাড়া কর্মকর্তাদের নিজ জেলা ও নিকট আত্মীয় জেলা এবং আত্মীয় পরিজনের কেউ প্রার্থী হলে সেসব নির্বাচনি এলাকায় দায়িত্ব পালন থেকেও বিরত রাখা হবে।
আরও পড়ুন
নির্বাচন বানচাল করতে দেশ-বিদেশ থেকে অপপ্রচার আসবে
আওয়ামী লীগ নেই, আমরা কোথাও দেখি না: প্রেস সচিব
প্রেস সচিব জানান, আজ (বুধবার) রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে আগামী ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনের প্রস্তুতি বিষয়ক এক সভা প্রধান উপদেষ্টার সভাপতিত্বে হয়। ২ ঘণ্টাব্যাপী ওই সভায় এসব নির্দেশনা দেওয়া হয়।
তিনি জানান, নির্বাচনি দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাদের বদলি ও পদায়নের বিষয়ে এলাকার গুরুত্ব বিবেচনায় কর্মকর্তাদের দক্ষতা বিবেচনা করে বিভিন্ন নির্বাচনি এলাকায় বদলি ও পদায়নের বিষয়ে এরই মধ্যে স্বরাষ্ট্র ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কাজ শুরু করেছে।
এর পাশাপাশি নির্বাচন কমিশন নির্বাচনে দায়িত্ব পালন করবে এমন কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানও শুরু করেছে বলে জানান শফিকুল আলম।
অনুষ্ঠিত এই সভায় মূলত পদায়ন, ট্রেনিং, নিরাপত্তা ইস্যু ও সোশ্যাল মিডিয়ায় ডিসইনফরমেশন মনিটরিং করা- এ ৪ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।
এতে উপস্থিত ছিলেন- স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ড. খলিলুর রহমান, সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী, প্রতিরক্ষা ও জাতীয় সংহতি বিষয়ক প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) আব্দুল হাফিজ, আইসিটি বিষয়ক বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব, মুখ্য সচিব মো. সিরাজ উদ্দিন মিয়া, নির্বাচন কমিশন সচিব আখতার আহমেদ, স্বরাষ্ট্র সচিব নাসিমুল গণি, মন্ত্রিপরিষদ সচিব ড. শেখ আব্দুর রশিদ, পিএসও লে. জে. কামরুল হাসান, পুলিশের মহাপরিদর্শক বাহারুল আলম, ডিজি র্যাব এ কে এম শহিদুর রহমান, ডিজি কোস্টগার্ড রিয়ার এডমিরাল জিয়াউল হক, ডিজি আনসার মেজর জেনারেল আবদুল মোতালেব সাজ্জাদ মাহমুদ, এবং এনএসআই, ডিজিএফআই ও এসবিআর প্রতিনিধিরা।
এমইউ/এমআইএইচএস/এমএস