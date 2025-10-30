  2. জাতীয়

তফসিল ঘোষণার আগে ইসির প্রথম আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা শুরু

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:১৭ পিএম, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
তফসিল ঘোষণার আগে ইসির প্রথম আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা শুরু
তফসিল ঘোষণার আগে ইসির প্রথম আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ সংশ্লিষ্ট অন্য কর্মকর্তারা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক-প্রস্তুতি নিয়ে সম্পৃক্ত মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সচিব এবং অধিদপ্তর ও কর্তৃপক্ষের মহাপরিচালক, চেয়ারম্যানদের নিয়ে মতবিনিময় সভা করছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) বিকেলে আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে এ সভায় সভাপতিত্ব করছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিন। এতে উপস্থিত আছেন চার নির্বাচন কমিশনার ও ইসি সচিবসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

তফসিল ঘোষণার সার্বিক প্রস্তুতি, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ রাখা, ঋণখেলাপি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, ভোটকেন্দ্র থেকে পোস্ট অফিসের মাধ্যমে বিশেষ খামে ইসিতে ভোট গণণার বিররণী প্রেরণ, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ ইতাদি কাযক্রমের প্রস্তাবনা প্রস্তুতের লক্ষ্যে এ আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা হচ্ছে।

আগামী বছর রোজার আগে ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে সংসদ নির্বাচন হবে। এরইমধ্যে নির্বাচন কমিশন ঘোষিত রোডম্যাপ ধরে প্রস্তুতিমূলক কাজ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে তফসিল ঘোষণার কথা রয়েছে।

আরও পড়ুন
জাতীয় নির্বাচনের আগেই গণভোটের দাবিতে ইসির সামনে সমাবেশ
ইসির নীতিমালা জারি, নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের যেসব বিষয় মানতে হবে

সভায় আরও উপস্থিত রয়েছেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, পররাষ্ট্র সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সমন্বয় ও সংস্কার সচিব, অর্থ সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব, আইন ও বিচার বিভাগের সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সচিব, কৃষি সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ সচিব, কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগ সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ সচিব, জাতীয় সংসদ সচিবালয় সচিব।

এছাড়া, ডাক অধিদপ্তর মহাপরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী এবং কারা অধিদপ্তরের কারা মহাপরিদর্শকও সভায় উপস্থিত রয়েছেন।

ভোটে এসব মন্ত্রণালয় ও বিভাগের লোকবল যেমন দরকার হয়, তেমনি তফসিল ঘোষণা থেকে মনোনয়নপত্র গ্রহণ, বাছাই থেকে নির্বাচন সামগ্রী পাঠানো, প্রবাসী বাংলাদেশিদের ব্যালট পেপার আনা-নেওয়া, ভোটের দিন ও ফলগণনা, প্রকাশসহ সার্বিক কাজে সবার সম্পৃক্ততা রয়েছে।

ইসি কর্মকর্তারা জানান, তফসিলের আগে-পরে, নির্বাচনের দিন এবং ভোটের শেষ সময় পর্যন্ত যার যা করণীয়, তা যেন সঠিকভাবে পালন করা হয় এবং কাজে কোনো ধরনের সমস্যা যেন না হয়, আন্তমন্ত্রণালয় সভায় সে বিষয়ে নির্দেশনা দিয়ে থাকে ইসি।

এমওএস/এএমএ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।