আইজিপি
নির্বাচনে বিদেশি পর্যবেক্ষকদের নিরাপত্তায় সব ব্যবস্থা নেবে পুলিশ
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিদেশি পর্যবেক্ষকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে পুলিশ প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলম।
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) বাংলাদেশ পুলিশের সদরদপ্তরে পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলমের সঙ্গে কমনওয়েলথ ইলেক্টোরাল সাপোর্ট সেকশনের পাঁচ সদস্যের এক প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন। সেখানে তিনি এসব কথা বলেন।
এ সময় প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন কমনওয়েলথ ইলেক্টোরাল সাপোর্ট সেকশনের উপদেষ্টা লিনফোর্ড এনড্রুজ।
প্রতিনিধিদলের প্রধান আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে বাংলাদেশ পুলিশের প্রস্তুতি, নির্বাচনকালীন বিদেশি পর্যবেক্ষকদের নিরাপত্তা এবং সার্বিক আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।
কমনওয়েলথ প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানিয়ে আইজিপি বলেন, পুলিশ আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে এবং নির্বাচনে দায়িত্বপালনকারী প্রায় দেড় লাখ পুলিশ সদস্যের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য করতে পুলিশের সব প্রস্তুতি এরইমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।
তিনি বলেন, বিদেশি পর্যবেক্ষকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে পুলিশ প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেবে।
এ সময় বাংলাদেশ পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এবং প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
