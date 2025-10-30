  2. জাতীয়

আইজিপি

নির্বাচনে বিদেশি পর্যবেক্ষকদের নিরাপত্তায় সব ব্যবস্থা নেবে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:২৪ পিএম, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
নির্বাচনে বিদেশি পর্যবেক্ষকদের নিরাপত্তায় সব ব্যবস্থা নেবে পুলিশ
বাংলাদেশ পুলিশের সদরদপ্তরে আইজিপির সঙ্গে কমনওয়েলথ ইলেক্টোরাল সাপোর্ট সেকশনের প্রতিনিধিদল

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিদেশি পর্যবেক্ষকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে পুলিশ প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলম।

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) বাংলাদেশ পুলিশের সদরদপ্তরে পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলমের সঙ্গে কমনওয়েলথ ইলেক্টোরাল সাপোর্ট সেকশনের পাঁচ সদস্যের এক প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন। সেখানে তিনি এসব কথা বলেন।

এ সময় প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন কমনওয়েলথ ইলেক্টোরাল সাপোর্ট সেকশনের উপদেষ্টা লিনফোর্ড এনড্রুজ।

আরও পড়ুন
সচিবালয়ে থাকবে ৩ স্তরের নিরাপত্তা, আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা রোববার
গণভোটের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন প্রধান উপদেষ্টা

প্রতিনিধিদলের প্রধান আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে বাংলাদেশ পুলিশের প্রস্তুতি, নির্বাচনকালীন বিদেশি পর্যবেক্ষকদের নিরাপত্তা এবং সার্বিক আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

কমনওয়েলথ প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানিয়ে আইজিপি বলেন, পুলিশ আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে এবং নির্বাচনে দায়িত্বপালনকারী প্রায় দেড় লাখ পুলিশ সদস্যের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য করতে পুলিশের সব প্রস্তুতি এরইমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

তিনি বলেন, বিদেশি পর্যবেক্ষকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে পুলিশ প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেবে।

এ সময় বাংলাদেশ পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এবং প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

কেআর/এএমএ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।