  2. জাতীয়

আসিফ নজরুল

গণভোটের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন প্রধান উপদেষ্টা

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৫:৫০ পিএম, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল/ ফাইল ছবি

গণভোট বা রাজনৈতিক দলের অমীমাংসিত বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন বলে জানিয়েছেন আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল।

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান তিনি।

আসিফ নজরুল বলেন, গণভোট বা রাজনৈতিক দলের অমীমাংসিত বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। খুব দ্রুত এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

তিনি বলেন, ২৭০ দিন আলাপ-আলোচনার পর রাজনৈতিক দলগুলোর বক্তব্যের মধ্যে যে অনৈক্যের সুর দেখছি তা হতাশাজনক। এই তীব্র বিরোধের মধ্যে কীভাবে সমঝোতার দলিল পাস করা যায়- এটা আমাদের দুরূহ একটা চ্যালেঞ্জের সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে।

