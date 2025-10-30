প্রতীক তালিকা থেকে বেগুন-খাট বাদ দিলো ইসি
শাপলা প্রতীকের দাবিতে অনড় অবস্থান জানিয়ে আসছিল জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। তবে ইসির প্রতীক তালিকায় না থাকায় এই প্রতীক দেওয়া যাবে না বলে এতদিন বলে আসছিল নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আজ বৃহস্পতিবার নতুন যে প্রতীক তালিকা প্রকাশ করেছে ইসি- তাতে ‘শাপলা কলি’ যুক্ত করা হয়েছে। একই সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে আরও কিছু প্রতীক। পাশাপাশি এতদিন তালিকায় থাকা কয়েকটি প্রতীক বাদ দেওয়া হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) নির্বাচন কমিশনের সচিব আখতার আহমেদ স্বাক্ষরিত এ সংক্রান্ত এক প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের জন্য প্রতীকের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে।
নতুন যেসব প্রতীক যোগ হলো: উট, চিরুনি, টর্চ লাইট, টেবিল ল্যাম্প, ট্রাক্টর, ড্রেসিং টেবিল, তালা, দোতলা বাস, পাগড়ি, পানির ট্যাপ, পালকি, ফলের ঝুড়ি, বেবিট্যাক্সি, বৈদ্যুতিক বাতি (বাল্ব), মোটরসাইকেল, সিঁড়ি, সূর্যমুখী, রেল ইঞ্জিন, শাপলা কলি ও হ্যান্ডশেক।
বাদ পড়লো যেসব প্রতীক: কলা, খাট, উটপাখি, চার্জার লাইট, টিফিন ক্যারিয়ার, তবলা, তরমুজ, ফ্রিজ, বাঁশি, বেঞ্চ, বেগুন, বেলুন, লাউ, শঙ্খ, স্যুটকেস ও ফুলের টব।
গত ২৪ সেপ্টেম্বর ১১৫টি প্রতীক সংরক্ষণ করে সর্বশেষ প্রজ্ঞাপন জারি করেছিল নির্বাচন কমিশন। সেখানে ‘শাপলা কলি’ ছিল না। নতুন তালিকায় সংযোজন বিয়োজন করে ইসির মোট প্রতীক সংখ্যা এখন ১১৯ এ উন্নীত হয়েছে।
- ইসির তালিকায় যেসব প্রতীক রয়েছে
আপেল, গরুর গাড়ি, টেলিফোন, আনারস, রকেট, আম, আলমিরা, ঈগল, উদীয়মান সূর্য, একতারা, কাঁচি, গাভী, গামছা, গোলাপ ফুল, ঘণ্টা, ঘুড়ি, ঘোড়া, চাকা, চাবি, টেলিভিশন, ডাব, ড্রেসিং টেবিল, ঢেঁকি, তারা, তালা, থালা, দাঁড়িপাল্লা, ফুলের মালা, বই, বক, বাঘ, বটগাছ, বাইসাইকেল, বালতি, বেবিট্যাক্সি, বৈদ্যুতিক পাখা, রেল ইঞ্জিন, রিকশা, লিচু, লাঙ্গল, উট, শাপলা কলি, সোনালী আঁশ, সেলাই মেশিন, সোফা, কবুতর, কলম, কলস, কলার ছড়ি, কাঁঠাল, কাপ-পিরিচ, কেটলি, কুমির, কম্পিউটার, কুড়াল, কুলা, কুঁড়ে ঘর।
এছাড়াও রয়েছে- কোদাল, চিরুনি, দালান, চিংড়ি, চেয়ার, চশমা, ছড়ি, ছাতা, জগ, জাহাজ, টর্চ লাইট, টিউবওয়েল, টেবিল, টেবিল ল্যাম্প, টেবিল ঘড়ি, খেজুর গাছ, ট্রাক, ফুটবল, দেওয়াল ঘড়ি, মই, দোতলা বাস, দোয়াত কলম, দোলনা, মোটরগাড়ি, ধানের শীষ, নোঙ্গর, নৌকা (স্থগিত), পাগড়ি, পানির ট্যাপ, পালকি, প্রজাপতি, ফলের ঝুড়ি, ফুলকপি, বৈদ্যুতিক বাতি (বাল্ব), মগ, মাইক (কার), মশাল, ময়ূর, মাছ, মাথাল, মিনার, মোমবাতি, মোবাইল ফোন, হুঁকা, মোটর সাইকেল, মোড়া, ট্রাক্টর, সিড়ি, সিংহ, সূর্যমুখী, হরিণ, হাত (পাঞ্জা), হাতঘড়ি, কাস্তে, হাতপাখা, হাঁস, হাতি, হাতুড়ি, হারিকেন, হ্যান্ডশেক, হেলিকপ্টার এবং মোরগ।
