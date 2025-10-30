  2. জাতীয়

যে যাই বলুক ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে নির্বাচন: আইন উপদেষ্টা

প্রকাশিত: ০৯:০৬ পিএম, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল/ ফাইল ছবি

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল বলেছেন, যে যাই বলুক আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে নির্বাচন হবে। এ ব্যাপারে সরকার বদ্ধপরিকর।

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।

গণভোট বা রাজনৈতিক দলের অমীমাংসিত বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন বলেও জানান আইন উপদেষ্টা। তিনি বলেন, খুব দ্রুত এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

আসিফ নজরুল আরও বলেন, ২৭০ দিন আলাপ-আলোচনার পর রাজনৈতিক দলগুলোর বক্তব্যের মধ্যে যে অনৈক্যের সুর দেখছি তা হতাশাজনক। এই তীব্র বিরোধের মধ্যে কীভাবে সমঝোতার দলিল পাস করা যায়- এটা আমাদের দুরূহ একটা চ্যালেঞ্জের সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে।

