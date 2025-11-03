রাজধানীতে ইয়াবাসহ মাদক কারবারি গ্রেফতার

রাজধানীতে ইয়াবাসহ মাদক কারবারি গ্রেফতার
রাজধানীর যাত্রাবাড়ী এলাকা থেকে দুই হাজার ৫০০ পিস ইয়াবাসহ এক মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) গুলশান বিভাগ। গ্রেফতার মাদক কারবারির নাম নুরুল আমিন (২৭)।
রোববার (২ নভেম্বর) ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান।
তালেবুর রহমান বলেন, ঢাকার যাত্রাবাড়ী থানা এলাকায় ঢাকা- চট্টগ্রাম মহাসড়কে অভিযান পরিচালনা করে ২ হাজার ৫০০ পিচ ইয়াবাসহ নুরুল আমিনকে গ্রেফতার করা হয়।
ডিবি-গুলশান বিভাগের বরাত দিয়ে তালেবুর রহমান বলেন, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে ডিবি-গুলশান বিভাগের একটি চৌকস টিম শনিবার রাত ৯টা ১৫ মিনিটের দিকে যাত্রাবাড়ী থানাধীন চৌধুরী ফিলিং স্টেশনের সামনের ঢাকা- চট্টগ্রাম মহাসড়ক থেকে নুরুল আমিনকে গ্রেফতার করে। এ সময় তার কাছ থেকে ২ হাজার ৫০০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।
তিনি আরও বলেন, গ্রেফতার নুরুল আমিন একটি সংঘবদ্ধ মাদক কারবারি চক্রের সক্রিয় সদস্য। তিনি দীর্ঘদিন কক্সবাজার থেকে ইয়াবা ট্যাবলেট সংগ্রহ করে ঢাকা মহানগরের বিভিন্ন এলাকায় পাইকারি ও খুচরা বিক্রি করতেন বলে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে। তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন বলেও জানান পুলিশের এ কর্মকর্তা।
