ঢাকায় যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

প্রকাশিত: ১২:২৩ পিএম, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
রাজধানীর সবুজবাগের বাসাবো বৌদ্ধমন্দির আহম্মেদবাগ এলাকার একটি ভাড়া বাসায় শিবলী সাদিক সৈকত দীপু (২৮) নামে এক বিকাশ কর্মচারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

রোববার (২ নভেম্বর) রাত সাড়ে ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক রাত ২টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত দিপুর মামা রফিকুল ইসলাম সোহাগ বলেন, আমার ভাগিনা পেশায় বিকাশের কর্মচারী ছিল। প্রায় দেড় বছর আগে বিয়ে করে স্বামী-স্ত্রী কলহের জেরে স্ত্রীর ওপর অভিমান করে নিজরুমে সিলিং ফ্যানে সঙ্গে গলায় ওড়না পেঁচিয়ে ফাঁস দেয়। পরে পুলিশকে খবর দিলে তাকে উদ্ধার করে ঢামেকে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ঢামেক হাসপাতালে রয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় জানানো হয়েছে।

