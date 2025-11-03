ডেমরায় দুর্বৃত্তদের মারধরে আহত অটোরিকশাচালক সাঈদ মারা গেছেন
রাজধানীর ডেমরায় দুর্বৃত্তদের মারধরে আহত অটোরিকশাচালক মোহাম্মদ সাঈদ (৩০) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন।
রোববার (২ নভেম্বর) রাত ১১টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।
এর আগে শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) রাত সাড়ে ৯টার দিকে ডেমরার রাসেল ব্রিজ এলাকায় দুর্বৃত্তরা তাকে পিটিয়ে গুরুতর জখম করে।
নিহত সাঈদের স্ত্রী রত্না আক্তার বলেন, আমার স্বামী পেশায় অটোরিকশাচালক। গত শুক্রবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে ডেমরার রাসেল ব্রিজ এলাকায় কে বা কারা তাকে পিটিয়ে জখম করে। পরে আমরা খবর পেয়ে তাকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যাই। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসি। এখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল রাত ১১টার দিকে তার মৃত্যু হয়।
তিনি জানান, মোহাম্মদ সাঈদের গ্রামের বাড়ি সুনামগঞ্জ জেলায়। তার বাবার নাম আজগর আলী। সাঈদের এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে। ঢাকায় যাত্রাবাড়ীর বাঁশেরপুল আমিনবাগ ২ নম্বর গেট এলাকায় পরিবার নিয়ে থাকতেন তিনি।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।
