রোহিঙ্গা ইস্যুতে সমর্থন অব্যাহত রাখার আশ্বাস তুরস্কের
রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে এবং মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তুরস্ক।
সোমবার (৩ নভেম্বর) দেশটির পাঁচ সদস্যের সংসদীয় প্রতিনিধিদল পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে এ আশ্বাস দেয়।
বাংলাদেশ-তুরস্ক সংসদীয় মৈত্রী গ্রুপের চেয়ারম্যান মেহমেত আকিফ ইয়িলমাজের নেতৃত্বে ঢাকায় থাকা এই প্রতিনিধিদলে তুরস্কের বাংলাদেশস্থ রাষ্ট্রদূতও উপস্থিত ছিলেন।
বৈঠকে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও গভীর করা, মানবিক সহায়তা, শিক্ষা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ, বিনিয়োগ ও প্রতিরক্ষা সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়গুলো গুরুত্ব পায়।
রোহিঙ্গা ইস্যুতে তুরস্কের অব্যাহত সহযোগিতা প্রশংসা করে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে তুরস্কের ভূমিকা আমাদের কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশ এ সংকটে একটি মানবিক দায়িত্ব পালন করছে এবং তুরস্কের সমর্থন এতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।
তুর্কি প্রতিনিধিদল জানায়, তারা ১-২ নভেম্বর কক্সবাজারের রোহিঙ্গা শিবির পরিদর্শন করেছে। সেখানে মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের প্রশংসা করে তারা জানায়, তুরস্ক বাংলাদেশকে ভ্রাতৃপ্রতিম দেশ হিসেবে বিবেচনা করে। রোহিঙ্গাদের আশ্রয় ও সহায়তায় বাংলাদেশের ভূমিকা অনন্য।
বৈঠকে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য তুর্কি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ বাড়ানো এবং বাংলাদেশ থেকে দক্ষ-অদক্ষ জনশক্তি নিয়োগ বিবেচনার অনুরোধ জানান। তিনি আরও জানান, বাংলাদেশ সরকার ঢাকায় ‘ইউনুস এমরে ইনস্টিটিউট’ এর একটি শাখা স্থাপনের অনুমোদন দিয়েছে, যা দুই দেশের জনগণের মধ্যে সাংস্কৃতিক বন্ধন আরও দৃঢ় করবে।
তুর্কি প্রতিনিধিদল ভবিষ্যতেও সব খাতে সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং রোহিঙ্গা সংকটে বাংলাদেশের পাশে থাকার আশ্বাস পুনর্ব্যক্ত করে।
