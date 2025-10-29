রোহিঙ্গা সংকটে বাংলাদেশের পাশে থাকার আশ্বাস জার্মান উপমন্ত্রীর
রোহিঙ্গা সংকটের টেকসই সমাধানে বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন জার্মানির ফেডারেল অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন বিষয়ক উপমন্ত্রী জোহান সাথফ। দুই দিনের সরকারি সফরে তিনি উন্নয়ন সহযোগিতা ও মানবিক সহায়তা ইস্যুতে বাংলাদেশের প্রতি জার্মানির দৃঢ় সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছেন।
বুধবার (২৯ অক্টোবর) ঢাকায় অবস্থিত জার্মান দূতাবাস থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। দূতাবাস জানায়, ২৭ থেকে ২৮ অক্টোবর পর্যন্ত ঢাকায় অবস্থানকালে জোহান সাথফ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব মো. শাহরিয়ার কাদের সিদ্দিকী, জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক অংশীদার ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন। আলোচনায় টেকসই উন্নয়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কক্সবাজারের মানবিক পরিস্থিতি গুরুত্ব পায়।
জার্মান রাষ্ট্রদূত ড. রুডিগার লোটজ এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি দলের সদস্যরা কক্সবাজারে যান। সেখানে ইউনিসেফ ও স্থানীয় সংগঠনগুলোর সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং রোহিঙ্গা ও আশ্রয়দাতা কমিউনিটির সহায়তায় চলমান প্রকল্প ঘুরে দেখেন।
সফরকালে দেওয়া এক বিবৃতিতে জোহান সাথফ বলেন, ‘রোহিঙ্গারা যেন স্বেচ্ছায়, নিরাপদে ও মর্যাদার সঙ্গে নিজ দেশে ফিরতে পারেন — এটাই আমাদের লক্ষ্য। তবে এর জন্য মিয়ানমারে স্থায়ী শান্তি ও স্থিতিশীলতা অপরিহার্য। ততদিন পর্যন্ত জার্মানি বাংলাদেশ ও মানবিক সহায়তায় নিয়োজিত সব অংশীদারের পাশে থাকবে।’
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জার্মান দূতাবাস জানায়, বাংলাদেশের অন্যতম উন্নয়ন অংশীদার হিসেবে জার্মানি বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তন, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, সুশাসন ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি খাতে সহায়তা দিচ্ছে।
