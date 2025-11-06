আইজিপির সঙ্গে আয়ারল্যান্ড-ইইউ প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ

আইজিপির সঙ্গে আয়ারল্যান্ড-ইইউ প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ
পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলমের সঙ্গে আয়ারল্যান্ডের পাঁচজন এবং ইইউ’র একজনসহ মোট ছয় সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। বুধবার (৫ নভেম্বর) পুলিশ সদর দপ্তরে এই সাক্ষাৎ হয়।
প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন যুক্তরাজ্যের হাউস অব লর্ডসের সদস্য ও উত্তর আয়ারল্যান্ডের প্রথম পুলিশ ন্যায়পাল ব্যারোনেস নুয়ালা ও’লোন এবং ভারতে নিযুক্ত আয়ারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত কেভিন কেলি।
সাক্ষাৎকালে প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ পুলিশের সংস্কার প্রক্রিয়া বিষয়ে নিজেদের অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং সহায়তা প্রদানে আগ্রহ প্রকাশ করেন।
আইজিপি বাংলাদেশ পুলিশের চলমান সংস্কার কার্যক্রম সম্পর্কে প্রতিনিধিদলকে অবহিত করেন এবং এক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্পর্ক জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
সাক্ষাতকালে বাংলাদেশ পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।
টিটি/এমআইএইচএস