২০২৬ সালের সরকারি ছুটির তালিকা অনুমোদন

প্রকাশিত: ০৫:১৩ পিএম, ০৬ নভেম্বর ২০২৫
উপদেষ্টা পরিষদের ৪৭তম বৈঠক/ছবি সংগৃহীত

২০২৬ সালের সরকারি ছুটির তালিকা অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ।

নির্বাহী ও সাধারণ আদেশে ছুটি ২৮ দিন থাকলেও এদের মধ্যে ৯ দিন শুক্র ও শনিবার হওয়ায় প্রকৃতপক্ষে (উইথ ডে তে পড়েছে) সরকারি ছুটি হবে ১৯ দিন।

বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের ৪৭তম বৈঠকে এ তালিকা অনুমোদন দেওয়া হয়।

বিকেলে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে প্রেস সচিব শফিকুল আলম উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকের বরাতে এ তথ্য জানান।

