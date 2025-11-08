কালশীতে দ্রুতগামী গাড়ির ধাক্কায় ইলেকট্রিশিয়ান নিহত
রাজধানীর কালশীতে রাস্তা পার হওয়ার সময় দ্রুতগামী গাড়ির ধাক্কায় সৈয়দ হেলাল হোসেন (৫২) নামে একজন ইলেকট্রিশিয়ান নিহত হয়েছেন।
শনিবার (৮ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত হেলালের আত্মীয় মো. রায়হান জানান, হেলাল সকালের দিকে কাজে বের হন। সকাল সাড়ে ১০টার দিকে মিরপুরের কালশী এলাকায় রাস্তা পার হওয়ার সময় দ্রুতগামী অজ্ঞাত একটি গাড়ির ধাক্কায় তিনি গুরুতর আহত হন। পরে তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে নেওয়া হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়। সেখানে দুপুর ২টার দিকে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
রায়হান আরও জানান, নিহত হেলাল নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ থানার চাটখিল এলাকার মো. মোখলেসুর রহমানের সন্তান। বর্তমানে বনানীর মহাখালীর কড়াইলের আদর্শ এলাকায় পরিবার নিয়ে থাকতেন। তার তিনটি ছেলে-মেয়ে রয়েছে।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় জানানো হয়েছে।
কাজী আল-আমিন/ইএ/জিকেএস