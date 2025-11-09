  2. জাতীয়

ঢাকায় বিপুল পরিমাণ জাল নোটসহ গ্রেফতার ২

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৫৫ পিএম, ০৯ নভেম্বর ২০২৫
রাজধানীর ওয়ারী থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ জাল-নগদ টাকা উদ্ধারসহ চক্রের দুই সক্রিয় সদস্যকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। তারা হলেন— নূরুল হক (৩২) ও সাইদুল আমিন (২৪)।

রোববার (৯ নভেম্বর) রাতে ডিএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, ডিবি-তেজগাঁও বিভাগের একটি দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারে ওয়ারী থানাধীন জুড়িয়াটুলি এলাকার একটি বাসায় দুজন ব্যক্তি জাল টাকা নিয়ে অবস্থান করছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে রাত ১১টা ৫০ মিনিটে ডিবির টিম সেখানে অভিযান পরিচালনা করে নূরুল হক ও সাইদুল আমিনকে গ্রেফতার করে।

এসময় তাদের কাছ থেকে ছয় লাখ টাকার জাল নোট, ১৯ লাখ ৭০ হাজার টাকার আসল নোট, একটি টাকা গণনার মেশিন, দুটি স্ট্যাপলিং মেশিন ও দুই প্যাকেট স্ট্যাপলার পিন জব্দ করা হয়।

এ ঘটনায় গ্রেফতারদের বিরুদ্ধে ওয়ারী থানায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে একটি নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়।

গ্রেফতার নূরুল হক ও সাইদুল আমিন দীর্ঘদিন ধরে জাল টাকা তৈরি করে বাজারে ছড়িয়ে দেন বলেও জানিয়েছেন ডিএমপির এই কর্মকর্তা।

