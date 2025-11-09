ঢাকার নতুন জেলা প্রশাসক শফিউল আলম
ঢাকা জেলার নতুন জেলা প্রশাসক (ডিসি) হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন মোহাম্মদ শফিউল আলম। এর আগে তিনি বরগুনার ডিসি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন।
ঢাকার জেলা প্রশাসক হিসেবে দায়িত্বে থাকা তানভীর আহমেদের স্থলাভিষিক্ত হবেন মোহাম্মদ শফিউল আলম।
শনিবার (৮ নভেম্বর) দিবাগত রাতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাঠ প্রশাসন-২ শাখা থেকে এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।
গত বছরের ৯ সেপ্টেম্বর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উপসচিব তানভীর আহমেদকে ঢাকার জেলা প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল।
ঢাকা ছাড়াও নোয়াখালী, হবিগঞ্জ, গাজীপুর, গাইবান্ধা, বরগুনা, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, মাগুরা, পিরোজপুর, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, খুলনা, কুষ্টিয়া ও ভোলা জেলাতেও নতুন জেলা প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
