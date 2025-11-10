ঢাকায় ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় একজন গ্রেফতার
ঢাকায় সাম্প্রতিক ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ২৮ বছর বয়সী এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, গ্রেফতার ওই ব্যক্তি নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের সদস্য।
সোমবার (১০ নভেম্বর) বিকেলে প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার এ তথ্য জানান।
পুলিশের বরাত দিয়ে তিনি বলেন, ককটেল বিস্ফোরণের একাধিক ঘটনার সঙ্গে তার সম্পৃক্ততা রয়েছে। বিশেষ করে কাকরাইলের সেন্ট মেরিজ ক্যাথেড্রাল ও ক্যাথলিক পরিচালিত খ্যাতনামা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সেন্ট জোসেফ স্কুল প্রাঙ্গণে সংঘটিত হামলার ঘটনায় তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।
ডিএমপি ও র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব) যৌথভাবে রাজধানীজুড়ে অভিযান জোরদার করেছে, যাতে এসব হামলায় জড়িত সব অপরাধীকে গ্রেফতার করা যায়। এরই মধ্যে রাজধানীর সব চার্চসহ সব ধর্মীয় উপাসনালয়ে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।
অন্তর্বর্তী সরকার বলেছে, দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ধর্মীয় সহাবস্থান বিনষ্টের যে কোনো অপচেষ্টা কঠোর হাতে দমন করা হবে। সরকার জাতির আন্তঃধর্মীয় ঐক্য ও শান্তি রক্ষায় তার অটল প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে।
