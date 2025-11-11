সমাবেশ শেষে পল্টনে যান চলাচল স্বাভাবিক
গণভোটসহ পাঁচ দাবিতে যুগপৎ আন্দোলনের শরিকদের আয়োজিত সমাবেশ কেন্দ্র করে দুপুর ১২টার পর থেকে রাজধানীর পল্টন এলাকায় যান চলাচল বিঘ্নিত হয়। বিকেল ৪টার পর সমাবেশ শেষে স্বাভাবিক হয়েছে যানচলাচল।
মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) দুপুরে পল্টন মোড়ে অস্থায়ী মঞ্চ বসানোর পর পল্টন থেকে নাইটিঙ্গেল মোড় অভিমুখে সড়কের এক পাশে যানচলাচল বন্ধ থাকে। অন্য পাশে স্বল্প পরিসরে গাড়ি চলাচল করলেও নেতাকর্মীদের ঢলে সেটিও বন্ধ হয়ে যায়। এতে রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্টে যানবাহনের দীর্ঘ সারি তৈরি হয়, ফলে অফিসগামী ও সাধারণ মানুষ ভোগান্তিতে পড়েন।
প্রায় চার ঘণ্টা পর বিকেল ৪টার দিকে সমাবেশ শেষ হলে ধীরে ধীরে যান চলাচল স্বাভাবিক হতে শুরু করে।
আরও পড়ুন
৮ দলের সমাবেশ, লোকে লোকারণ্য
গণভোট না হলে সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন ২৯ সালে: আযাদ
ভিক্টর পরিবহনের চালক আল-আমিন জাগো নিউজকে বলেন, নাইটিঙ্গেল মোড় হয়ে মতিঝিল ফকিরাপুল দিয়ে গাড়ি চলছিল। কিন্তু তীব্র যানজট ছিল। প্রায় ১ ঘণ্টা ধরে নাইটিঙ্গেল মোড় ঘুরে বায়তুল মোকাররম হয়ে পল্টন মোড় এসেছি।
সদরঘাটগামী জহিরুল ইসলাম বলেন, কাকরাইল মোড় পর্যন্ত আসার পর বাস আর যায় না। আজ যে সমাবেশ জানতাম না। পরে হেঁটে পল্টন মোড় পর্যন্ত এসেছি। এখন রিকশা ছাড়া যাওয়ার উপায় নেই।
আরএএস/এমআইএইচএস/জিকেএস