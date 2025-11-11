৮ দলের সমাবেশ, লোকে লোকারণ্য
৫ দাবিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ৮টি রাজনৈতিক দলের সমাবেশ। দুপুর ২টার দিকে শুরু হয় আনুষ্ঠানিকতা। এর মধ্যেই পুরো এলাকায় লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে।
মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) দুপুর ২টা ২০ মিনিটে রাজধানীর পল্টন, প্রেসক্লাব, বিজয় নগর, বায়তুল মোকাররম পর্যন্ত লোকে লোকারণ্য দেখা যায়।
এসময় ৮ দলের নেতাকর্মীরা ‘নভেম্বরেই গণভোট-দিতে হবে, দিয়ে দাও’, ‘জুলাই সনদ বাস্তবায়ন-করতে হবে করতে হবে’, ‘আবু সাঈদ মুগ্ধ-শেষ হয়নি যুদ্ধ’সহ নানা স্লোগান দেন।
এর আগে দুপুর ২টায় কুরআন তেলওয়াতের মাধ্যমে সমাবেশের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। কুরআন তেলওয়াতের পর দুটি ইসলামী সংগীত পরিবেশন করেন নেতাকর্মীরা।
এমএইচএ/এমআইএইচএস/জিকেএস