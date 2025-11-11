১৩ বছর চাকরিচ্যুত থাকা আতাহারকে সরানো হলো ডিএসসিসি থেকে
ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) কর কর্মকর্তা মো. আতাহার আলী খানকে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনে বদলি করা হয়েছে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকাকালে অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগে আতাহার আলী খান ১৩ বছর চাকরিচ্যুত ছিলেন।
মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ সিটি করপোরেশন-১ শাখার যুগ্ম-সচিব মাহবুবা আইরিনের সই করা এক প্রজ্ঞাপনে এ বদলি করা হয়।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, মো. আতাহার আলী খানকে সমপদে ও স্ব-বেতনে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনে বদলি করা হলো। তিনি দ্রুত সময়ের মধ্যে বর্তমান কর্মস্থল থেকে অবমুক্ত হয়ে বদলি হওয়া কর্মস্থরে যোগদান করবেন।
তবে, ঠিক কী কারণে তাকে ডিএসসিসি থেকে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনে বদলি করা হয়েছে, প্রজ্ঞাপনে তা উল্লেখ করা হয়নি।
যদিও ডিএসসিসির সচিব দপ্তর সূত্র জানায়, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকাকালে অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগে আতাহার আলী খান ১৩ বছর চাকরিচ্যুত ছিলেন। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের পর তিনি ডিএসসিসিতে কর কর্মকর্তা পদে যোগদান করেন। কিন্তু তার কাজের গতি সন্তোষজনক ছিল না। তাই স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় তার বিরুদ্ধে এই ব্যবস্থা নিয়েছে।
