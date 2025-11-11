পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
চীন থেকে অস্ত্র কিনলে নিষেধাজ্ঞার আশঙ্কা দেখছে না সরকার
চীন থেকে অস্ত্র কিনলে অন্য কোনো দেশের নিষেধাজ্ঞায় পড়তে হতে পারে—অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এমন কোনো আশঙ্কা দেখছে না বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন।
মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) সন্ধ্যায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নে এ কথা জানিয়ে তিনি বলেন, বাংলাদেশ ভারসাম্যের নীতি বজায় রেখেছে এবং রাখবে।
বিশ্বব্যাপী প্রতিরক্ষা খাতে চীনের আধিপত্য ঠেকাতে ‘থিঙ্ক টোয়াইস অ্যাক্ট-২০২৫’ নামে নতুন একটি আইন করছে যুক্তরাষ্ট্র।
ওই আইনে বলা হয়েছে, কোনো দেশ চীন থেকে সমরাস্ত্র কিনলে ওয়াশিংটনের নিষেধাজ্ঞাসহ অর্থনৈতিক বিধিনিষেধে পড়তে হবে।
গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, চীনের তৈরি ২০টি জে-১০ যুদ্ধবিমান কেনার পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে বাংলাদেশ। সঙ্গে দেশটি থেকে নতুন সারফেস-টু-এয়ার মিসাইল এবং দূরপাল্লার রাডারও সংগ্রহ করবে অন্তর্বর্তী সরকার।
