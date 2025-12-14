  2. জাতীয়

মণিপুরী জীবনধারা নিয়ে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে আলোকচিত্র প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৫৬ পিএম, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫
মণিপুরী জীবনধারা নিয়ে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে আলোকচিত্র প্রদর্শনী
প্রদর্শনীতে মণিপুরী সমাজের দৈনন্দিন জীবনের সূক্ষ্ম নান্দনিকতা ও মাধুর্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে/সংগৃহীত ছবি

বাংলাদেশের মণিপুরী জনগোষ্ঠীর জীবনধারা নিয়ে তিন আলোকচিত্রীর তোলা ছবিতে ৯ দিনব্যাপী আলোকচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়েছে।

রোববার (১৪ ডিসেম্বর) বিকেল ৫টায় রাজধানীর বাংলামোটরে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের চিত্রশালায় ‘মণিপুরী : এন এথনিক কমিউনিটি অব বাংলাদেশ’ শিরোনামে এ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়।

এতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতজন শংকর সাওজাল, আলোকচিত্রী নাফিস আহমেদ নাদভী ও আলোকচিত্রী হাসান সাইফুদ্দিন চন্দন।

তিন আলোকচিত্রী হলেন, কাউছার হাবিব সোমেল, আসহাবুল হক নান্নু ও মোহাম্মদ হারুন আর রশীদ। তাদের তোলা ১০২টি ছবি নিয়ে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের আর্ট গ্যালারিতে এ প্রদর্শনী হচ্ছে।

প্রদর্শনীর উদ্বোধন ঘিরে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ৪০১ নম্বর মিলনায়তনে দেশের খ্যাতিমান ও নবীন আলোকচিত্রীদের উপস্থিতিতে একটি আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

১২ ডিসেম্বর থেকে আগামী ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন বিকেল ৪টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের আর্ট গ্যালারি, ৪০২ নম্বর কক্ষে সব দর্শনার্থীর জন্য প্রদর্শনীটি উন্মুক্ত থাকবে।

চলমান একটি মেন্টরশিপ প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে এ বিশেষ আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। মেন্টরশিপ কার্যক্রমটি পরিচালনা করছেন বিশিষ্ট প্রশিক্ষক ও আলোকচিত্রী কে এম জাহাঙ্গীর আলম। সার্বিক সমন্বয় করেছেন আলোকচিত্রী ও সংগঠক মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ সুমন।

প্রদর্শনীতে মণিপুরী সমাজের দৈনন্দিন জীবনের সূক্ষ্ম নান্দনিকতা ও মাধুর্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সীমাহীন আকাশ আর সবুজের অনন্ত সমারোহে শ্রীভূমির প্রকৃতির অপূর্ব বিস্তার, গ্রামের আঙিনায় কাজের ব্যস্ততা, নারীদের বয়নচক্রে সুতো কাটা, কৃষিকাজ ও ধর্মীয় প্রস্তুতি, আর শিশুদের হাসি–খেলার রঙিন চঞ্চলতা মিলেমিশে গড়ে ওঠা এক প্রশান্ত পরিবেশ এ প্রদর্শনীতে দেখা যাবে।

যেখানে মণিপুরী জনগোষ্ঠীর আচার-অনুষ্ঠান, ঐতিহ্যবাহী পোশাক, সাংস্কৃতিক চর্চার প্রতিটি ছবি স্মরণ করিয়ে দেবে—সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যই একটি জাতির সত্যিকারের সৌন্দর্য।

