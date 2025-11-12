সিএমপির গণবিজ্ঞপ্তি
চট্টগ্রাম বন্দর এলাকায় আরও এক মাস সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ
চট্টগ্রাম বন্দর এলাকায় আরও একমাস সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করে গণবিজ্ঞপ্তি জারি করেছে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ (সিএমপি)। মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) সন্ধ্যায় সিএমপির অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। সিএমপি কমিশনার হাসিব আজিজ স্বাক্ষরিত গণবিজ্ঞপ্তিতে আজ বুধবার (১২ নভেম্বর) থেকে আগামী ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত এক মাসের জন্য এ আদেশ দেওয়া হয়।
গণবিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, ‘চট্টগ্রাম বন্দর বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র এবং একটি সর্বোচ্চ শ্রেণির কেপিআই। দেশের মোট আমদানি ও রপ্তানির সিংহভাগ কার্যক্রম এই বন্দরের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। দৈনন্দিন নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য, শিল্পকারখানার কাঁচামালসহ আমদানি ও রপ্তানিযোগ্য পণ্য পরিবহনের জন্য প্রতিদিন প্রায় ৫ থেকে ৬ হাজার ট্রাক, কাভার্ডভ্যান, লং ভেহিকেল ও প্রাইম মুভার চট্টগ্রাম বন্দরে চলাচল করে। এই বিপুল পরিমাণ যানবাহন চলাচলের কারণে বন্দরের আশপাশে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বন্দর এলাকায় মিছিল, সভা-সমাবেশ, মানববন্ধন, পথসভা ইত্যাদি আয়োজনের ফলে যানজটের সৃষ্টি হয়ে বন্দরের কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটে, যা জাতীয় অর্থনীতির জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর এবং জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি সৃষ্টি করতে পারে।’
গণবিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, “চট্টগ্রাম বন্দরের আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম নির্বিঘ্ন ও সচল রাখার স্বার্থে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ অধ্যাদেশ, ১৯৭৮ এর ৩০ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে চট্টগ্রাম বন্দর সংলগ্ন বারেক বিল্ডিং মোড়, নিমতলা মোড়, ৩ নম্বর জেটি গেট, কাস্টমস মোড়, সল্টগোলা ক্রসিংসহ বন্দর এলাকায় যে কোনো ধরনের রাজনৈতিক, শ্রমিক বা সামাজিক সংগঠন কর্তৃক মিছিল, সভা-সমাবেশ, মানববন্ধন, পথসভা ইত্যাদি আয়োজন ১২ নভেম্বর থেকে পরবর্তী এক মাসের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো।
প্রসঙ্গত, গত ১১ অক্টোবর থেকে ১১ নভেম্বর পর্যন্ত ৩০ দিনের জন্য বন্দর সংলগ্ন নির্দিষ্ট এলাকায় সভা-সমাবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল সিএমপি। ওই নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) শেষ হয়েছে।
