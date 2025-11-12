  2. জাতীয়

সৌদি আরবে দক্ষ কর্মীর চাহিদা পূরণে কাজ করছে বাংলাদেশ

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০১:২৮ পিএম, ১২ নভেম্বর ২০২৫
রিয়াদে মানবসম্পদ ও জনশক্তি মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সিনিয়র সচিব ড. নেয়ামত উল্যা ভূঁইয়াসহ অন্যরা/ছবি: পিআইডি

দক্ষ কর্মী প্রেরণের মাধ্যমে সৌদি আরবের ভিশন ২০৩০ সফলভাবে বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সক্রিয়ভাবে অবদান রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে জানিয়েছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. নেয়ামত উল্যা ভূঁইয়া।

মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) সৌদি আরবের রিয়াদে মানবসম্পদ ও জনশক্তি মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এ প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন তিনি।

বুধবার (১২ নভেম্বর) তথ্য অধিদপ্তরের এক বিবরণীতে এ তথ্য জানানো হয়।

ড. নেয়ামত উল্যা ভূঁইয়া বলেন, বাংলাদেশ একটি অপার সম্ভাবনার দেশ। আমাদের সমগ্র শ্রমশক্তির এক তৃতীয়াংশ ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সী তরুণ। প্রতি বছর প্রায় দুই মিলিয়ন নতুন কর্মী শ্রমবাজারে যোগদান করে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশে সরকারি-বেসরকারি ১০ হাজারের অধিক কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ২০২৫ সালের মধ্যে ৮ দশমিক ৮ মিলিয়ন এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ২০ দশমিক ৯ মিলিয়ন দক্ষ জনশক্তি প্রস্তুত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। আমাদের দক্ষ জনশক্তি শিল্প, ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ খাতের পাশাপাশি তথ্যপ্রযুক্তি, স্বাস্থ্যসেবা, কৃষি, পরিবহন ও সরবরাহ, পর্যটন খাতে অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলে তিনি আশবাদ ব্যক্ত করেন।

ড. নেয়ামত উল্যা ভূঁইয়া বলেন, দেড় কোটিরও বেশি কর্মী ১৭০টির অধিক দেশে রেমিট্যান্সযোদ্ধা হিসেবে কাজ করার মাধ্যমে বাংলাদেশে অর্থনীতিতে অবদান রাখছেন।

তিনি সৌদি আরবের নিয়োগকারী সংস্থাকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সুযোগ-সুবিধা পর্যবেক্ষণ করার জন্য বাংলাদেশ সফর করার এবং মানবসম্পদ উন্নয়নে বিনিয়োগ করার জন্য আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণ জানান।

রিয়াদে আয়োজিত চার দিনব্যাপী এ মেলায় সৌদি আরব, বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, ইথিওপিয়া, কেনিয়া, উগান্ডা, ঘানা, তানজানিয়া, ইংল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়াসহ মোট ৮টি দেশের ৬৫টি মানবসম্পদ ও জনশক্তি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে।

প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল) এবারের মেলায় অংশগ্রহণ করেছে।

অনুষ্ঠানে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. নাজনীন কাউসার চৌধুরী, বোয়েসেল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. সাইফুল ইসলাম এবং রিয়াদে বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

