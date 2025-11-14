নাশকতার চেষ্টা ও ঝটিকা মিছিলের প্রস্তুতি, গ্রেফতার ৫
রাজধানীতে নাশকতার চেষ্টা ও ১৩ নভেম্বরের লকডাউন কর্মসূচির অংশ হিসেবে ঝটিকা মিছিলের প্রস্তুতিকালে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের আরও পাঁচজন নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। গত ২৪ ঘণ্টায় রাজধানীর একাধিক স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে ডিবির লালবাগ বিভাগ।
শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান।
গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন তৃণমূল জাতীয় শ্রমিক লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মো. শহিদুল ইসলাম (৫০), গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার তেলিহাটি ইউনিয়ন শ্রমিক লীগের সাবেক সদস্য রুহল আমিন (৩৬), বাগেরহাটের মংলা উপজেলা ছাত্রলীগের (বর্তমানে নিষিদ্ধ) সাবেক সদস্য মো. জাহিদুল ইসলাম (২৮), গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলা শ্রমিক লীগের মহিলা বিষয়ক সম্পাদক সাথী আক্তার (২৮) ও ঢাকার কেরানীগঞ্জ থানার কালিন্দী ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি মো. কামাল হোসেন (৪৮)।
উপ-পুলিশ কমিশনার তালেবুর রহমান বলেন, গ্রেফতার ব্যক্তিরা নিষিদ্ধ ঘোষিত রাজনৈতিক সংগঠনের সক্রিয় সদস্য। তাদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
