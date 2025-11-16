  2. জাতীয়

প্রকাশিত: ০৬:২৭ এএম, ১৬ নভেম্বর ২০২৫
তরুণ প্রজন্মকে প্লাস্টিক ব্যবহার থেকে বেরিয়ে আসতে হবে

অন্তর্বর্তী সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেছেন, বাংলাদেশে অতিরিক্ত প্লাস্টিক ব্যবহারের কারণে বঙ্গোপসাগর এখন প্লাস্টিক দূষিত সমুদ্রের মধ্যে নবম স্থানে রয়েছে। এই সমস্যা মোকাবিলায় তরুণ প্রজন্মকে প্লাস্টিকের ব্যবহার থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

শনিবার (১৫ নভেম্বর) নগরীর রেডিসন ব্লু হোটেলের মোহনা বলরুমে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট)-এর পুরকৌশল বিভাগ ও SCIP প্লাস্টিকস প্রকল্পের উদ্যোগে আয়োজিত ‌‌‘প্লাস্টিকমুক্ত, টেকসই সামুদ্রিক পরিবেশ’ শীর্ষক সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইনের সমাপনী অনুষ্ঠানে অনলাইনের মাধ্যমে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

রিজওয়ানা হাসান বলেন, প্লাস্টিক শুধু পরিবেশগত সমস্যা নয় বরং এটি অর্থনৈতিক সমস্যাও বটে। প্রথমে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে প্লাস্টিকমুক্ত করার প্রচেষ্টা শুরু করতে হবে। আমাদের তরুণ প্রজন্মকে প্লাস্টিকের ব্যবহার থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

পরিবেশ উপদেষ্টা বলেন, তরুণরা ক্ষতিকর প্লাস্টিক ব্যবহার বাদ দিয়ে দেশকে স্থানীয় ও টেকসই প্লাস্টিকমুক্ত সমাধানের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আমাদের দেশের জুট মিল গুলোর প্রায় বেশিরভাগই বন্ধ হয়ে আছে, আমরা যদি প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ করি তাহলে আমাদের জুট মিল গুলো আবার চালু হওয়ার সুযোগ পাবে। এভাবে পরিবেশের পাশাপাশি আমরা অর্থনৈতিকভাবেও লাভবান হবো।

অনুষ্ঠানে গেস্ট অব অনার ছিলেন চুয়েটের ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. মাহমুদ আব্দুল মতিন ভূইয়া ও খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুয়েট) ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. মো. মাকসুদ হেলালী। বিশেষ অতিথি ছিলেন পুর ও পরিবেশ কৌশল অনুষদের ডীন অধ্যাপক ড. আসিফুল হক, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. ফাহমিদা খানম, পুরকৌশল বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. মো. রিয়াজ আকতার মল্লিক এবং আইইবি চট্টগ্রাম কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মানজারে খোরশেদ আলম। অনুষ্ঠানে চিফ প্যাট্রন ছিলেন জার্মানির বাউহাউস ইউনিভার্সিটি ভাইমার এর SCIP প্লাস্টিক প্রজেক্টের লিডার প্রফেসর ড. ইকার্ড ক্রাফট।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন SCIP প্লাস্টিকস প্রকল্পের বৈজ্ঞানিক পরিচালক ও পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. মোছা. ফারজানা রহমান জুথী। সঞ্চালনা করেন গবেষণা সহকারী জুশান আব্দুল্লাহ ও পুরকৌশল বিভাগের ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থী নাজিয়াত বিনতে হারুন।

উল্লেখ্য, SCIP প্লাস্টিক প্রকল্পটি জার্মান ফেডারেল মিনিস্ট্রি ফর এনভায়রনমেন্ট, নেচার কনজারভেশন অ্যান্ড নিউক্লিয়ার সেফটি (বিএমইউভি) এর অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে।

