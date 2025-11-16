  2. জাতীয়

ঢাকা-লন্ডন-ঢাকা রুটের টিকিটে ১৫ শতাংশ ছাড় বিমানের

প্রকাশিত: ০৪:২৪ পিএম, ১৬ নভেম্বর ২০২৫
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি উড়োজাহাজ/ফাইল ছবি

ঢাকা-লন্ডন-ঢাকা রুটের টিকিটে ১৫ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় দিচ্ছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স।

রোববার (১৬ নভেম্বর) বিমানের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এক পোস্টে এ তথ্য জানায় সংস্থাটি।

ওই পোস্টে বলা হয়, ঢাকা-লন্ডন-ঢাকা সরাসরি ফ্লাইট পরিচালনা করে বিমান। প্রতি বৃহস্পতিবার এ রুটে বোয়িং ৭৮৭ উড়োজাহাজে ফ্লাইট পরিচালনা করা হয়। টিকিটের জন্য বিমানের কল সেন্টার ১৩৬৩৬, আন্তর্জাতিক: +৮৮০৯৬১০৯১৩৬৩৬ অথবা www.biman-airlines.com-এ যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

