ভূমিকম্পের সময় সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে আহত ছাত্রদলের হামীম

ভূমিকম্পের সময় সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে আহত ছাত্রদলের হামীম
ভূমিকম্পের সময় তাড়াহুড়ো করে সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে পা ভেঙে গেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কবি জসিম উদ্দীন হল ছাত্রদলের আহ্বায়ক শেখ তানভীর বারী হামীমের।
শুক্রবার (২১ নভেম্বর) সকাল ১০টা ৩৮ এর দিকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে এমন দুর্ঘটনার শিকার হন তিনি।
আরও পড়ুন
হঠাৎ বড় ভূমিকম্প হওয়ার কারণ কী? যা বলছেন বিশেষজ্ঞরা
ভূমিকম্পে ৩ জন নিহতের ঘটনায় হতভম্ব প্রত্যক্ষদর্শীরা
বিষয়টি তিনি নিজেই তার ফেসবুক পোস্টে একথা জানান।
ঢাকাসহ সারাদেশে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। এটাকে দেশের ইতিহাসে স্মরণকালের সবচেয়ে বড় ভূমিকম্প বলে উল্লেখ করেছেন ভূমিকম্প বলছেন বিশেষজ্ঞরা।
এসএনআর/জিকেএস