ভূমিকম্পে ৩ জন নিহতের ঘটনায় হতভম্ব প্রত্যক্ষদর্শীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৪৩ পিএম, ২১ নভেম্বর ২০২৫
পুরান ঢাকার বংশাল কসাইটুলি এলাকায় ভূমিকম্পের সময় একটি সাততলা ভবনের ছাদের রেলিং ধসে ৩ জন নিহত হয়েছেন। তারা সবাই পথচারী বলে জানা গেছে। এ ঘটনায় নিস্তব্ধ পুরো বংশাল এলাকা। ভূমিকম্পে হঠাৎ এ দুর্ঘটনায় হতভম্ব প্রত্যক্ষদর্শীরা।

সরেজমিনে দেখা যায়, কসাইটুলি এলাকার ঘিঞ্জি সড়ক, ২০ কে.পি ঘোষ স্ট্রিটের বাংলা স্কুলের সামনের স্থানটিতে ইট-সিমেন্টের খোয়া পড়ে আছে। এখানেই ওই ভবনের ছাদের রেলিং ভেঙে পড়ে ভূমিকম্পের সময়। আর এতেই তিনজন নিহত হন।

উদ্ধারকাজের জন্য রাস্তা আংশিক বন্ধ ছিল এবং আশপাশে উৎসক জনতার ভিড় লক্ষ্য করা গেছে।

ভবনটির মালিকের ভাতিজা রকি দাবি করেন, ছাদের পাশে শিশুদের জন্য তিন ফিট উচ্চতার একটি নিরাপত্তা দেয়াল ছিল। ভূমিকম্প শুরু হলে সেটাই ভেঙে পড়ে পথচারীরা গুরুতর আহত হয়। পরে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। এখানে কাউকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়নি।

তিনি আরও বলেন, সড়কের নিচে ত্রিপল দেওয়া ছিল। তাই ইট-খণ্ডের অনেকটাই সেখানে আটকে যায়।

ভবনটির নিচতলায় থাকা ‘বিসমিল্লাহ গরু-খাশি মাংস সাপ্লাই’ দোকানের কর্মচারী মো. হালিম ঘটনার সময় দোকানের ভেতরে ছিলেন। তিনি বলেন, হঠাৎ ওপর থেকে পড়ার শব্দ পাই। একই সময়ে ভূমিকম্পের কম্পনও টের পাই। পরে বাইরে বেরিয়ে দেখি সবাই দৌড়াচ্ছে।

৩ জন নিহতের ঘটনায় এলাকাজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

