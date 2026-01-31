শাহজালাল বিমানবন্দরে যাত্রীর লাগেজে মিললো ১৪৬০ ইয়াবা
ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এক যাত্রীর লাগেজ থেকে এক হাজার ৪৬০টি ইয়াবা জব্দ করা হয়েছে।
শনিবার (৩১ জানুয়ারি) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে বিমানবন্দরের পেজে দেওয়া এক পোস্টে এ তথ্য জানানো হয়।
পোস্টে বলা হয়, গত ২৯ জানুয়ারি রাত সাড়ে ৮টার দিকে ঢাকা থেকে কলম্বোগামী এক যাত্রীর হ্যান্ড লাগেজ থেকে ইয়াবাগুলো জব্দ করা হয়। তখন ওই যাত্রীর লাগেজটি বোর্ডিং গেটে স্ক্যানিং করার সময় এভিয়েশন সিকিউরিটি বিভাগের কর্তব্যরত নিরাপত্তাকর্মীরা এতে একটি প্লাস্টিকের কৌটার ভেতর বিশেষভাবে লুকায়িত চারটি প্যাকেটে মোড়ানো ইয়াবা শনাক্ত করেন। পরে কর্তব্যরত বিমানবন্দর নিরাপত্তার ব্যবস্থাপক ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে এগুলো গণনা ও জব্দ করা হয়।
এ ঘটনায় নিষিদ্ধ মাদক বহনের অভিযোগে ওই যাত্রীর বিরুদ্ধে নিয়মিত আইনে মামলা এবং তাকে বিমানবন্দর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।
