একটি জার্সির দামই ২ কোটি!
নিলামে ব্যক্তিগত সংগ্রহ সাড়ে ৮ কোটিতে বিক্রি করলেন টেরি
ইংল্যান্ডের সাবেক ডিফেন্ডার ও চেলসির হয়ে পাঁচবার প্রিমিয়ার লিগজয়ী জন টেরির ব্যক্তিগত সংগ্রহের অর্ধশতাধিক স্মারক সম্প্রতি নিলামে বিক্রি করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গোল্ডিন অকশন্স আয়োজিত এই নিলামে মোট বিক্রি দাঁড়িয়েছে প্রায় ৬ লাখ ৯৫ হাজার ডলার (৮ কোটি ৫৬ লাখ টাকা), যার মধ্যে ক্রেতাদের প্রিমিয়ামও অন্তর্ভুক্ত।
নিউ জার্সিভিত্তিক এই নিলামে টেরির সংগ্রহে থাকা বেশ কিছু ঐতিহাসিক ম্যাচ-পরিহিত জার্সি ছিল আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। এর মধ্যে লিওনেল মেসির একটি ম্যাচ-পরিহিত ও ফটো-ম্যাচড বার্সেলোনা জার্সি এবং ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর একটি ম্যাচ-পরিহিত, ফটো-ম্যাচড ও স্বাক্ষরিত ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড জার্সি উল্লেখযোগ্য।
মেসির জার্সিটি ছিল ১৮ অক্টোবর ২০০৬ সালে চ্যাম্পিয়নস লিগের গ্রুপ পর্বে চেলসি ও বার্সেলোনার ম্যাচের, যা বিক্রি হয়েছে ১ লাখ ৮৩ হাজার ডলারে (প্রায় ২ কোটি ২৬ লাখ টাকা)। অন্যদিকে ২৬ এপ্রিল ২০০৮ সালে প্রিমিয়ার লিগে চেলসির বিপক্ষে ম্যাচে ব্যবহৃত রোনালদোর জার্সিটি বিক্রি হয়েছে ১ লাখ ১৫ হাজার ৯০০ ডলারে (প্রায় ১ কোটি ৪২ লাখ টাকা)। এটি রোনালদোর জার্সির জন্য নিলামে সর্বোচ্চ মূল্য হিসেবে রেকর্ড গড়েছে।
এছাড়াও ম্যাচ-পরিহিত ও স্বাক্ষরিত থিয়েরি অঁরির আর্সেনাল জার্সি এবং জিয়ানলুইজি বুফনের জুভেন্টাস জার্সিও নিলামে ওঠে। ২০০৩ সালের ‘ইনভিনসিবলস’ মৌসুমে চেলসির বিপক্ষে ম্যাচে ব্যবহৃত অঁরির জার্সিটি বিক্রি হয়েছে ৯৮ হাজার ৮২০ ডলারে। আর ২০০৯ সালে চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ ষোলোয় চেলসির বিপক্ষে ম্যাচে ব্যবহৃত বুফনের সোনালি জার্সির দাম উঠেছে ২২ হাজার ২৬৫ ডলার— উভয় ক্ষেত্রেই যা সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়দের জার্সির সর্বোচ্চ মূল্য।
জন টেরির নিজের ব্যবহৃত ইংল্যান্ড, চেলসি ও অ্যাস্টন ভিলার একাধিক জার্সিও নিলামে বিক্রি হয়েছে। পাশাপাশি ফ্র্যাঙ্ক ল্যাম্পার্ড, স্টিভেন জেরার্ড, পাওলো মালদিনি, সেস ফ্যাব্রেগাস, অ্যাশলে কোল, জিয়ানফ্রাঙ্কো জোলা, স্যামুয়েল ইতো, রিও ফার্ডিনান্ড, ক্লদ মাকেলেলে ও মার্সেল দেসাইয়ের মতো তারকাদের ম্যাচ-পরিহিত জার্সিও ছিল এই সংগ্রহে।
নিলামে টেরির ট্রফিগুলোর মধ্যেও বেশ কিছু দামী স্মারক ছিল। এর মধ্যে ২০০৭ সালের এফএ কাপজয়ী দলের খেলোয়াড়দের জন্য তৈরি রিপ্লিকা ট্রফিটি বিক্রি হয়েছে ২৬ হাজার ৮৪০ ডলারে। এছাড়া ইংল্যান্ড, চেলসি ও অ্যাস্টন ভিলার হয়ে অধিনায়কত্বকালে ব্যবহৃত আর্মব্যান্ড, একাধিক জোড়া ম্যাচ-পরিহিত বুট এবং শিন গার্ডও নিলামে বিক্রি হয়েছে।
নিলাম থেকে প্রাপ্ত অর্থের একটি অংশ জন টেরি ফাউন্ডেশনে দেওয়া হবে, যা যুক্তরাজ্যের সুবিধাবঞ্চিত তরুণদের সহায়তায় কাজ করে।
