নারীপক্ষ
নারীর কর্মঘণ্টা কমানো ও ধর্মভিত্তিক পোশাকের প্রস্তাব উদ্দেশ্যপ্রণোদিত
নারীর রাজনৈতিক নেতৃত্ব নিয়ে জামায়াত নেতার আপত্তিকর ও উদ্ভট মন্তব্যকে মধ্যযুগীয় ও পশ্চাদমুখী মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ বলে মন্তব্য করেছে নারীপক্ষ। সংগঠনটির মতে, এ ধরনের বক্তব্য বাংলাদেশকে আরও পেছনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে এবং নারীর সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার পরিপন্থি।
শনিবার (৩১ জানুয়ারি) গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে নারীপক্ষ জানায়, অতীতে প্রয়োজনে জামায়াত শেখ হাসিনার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে এবং খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন সরকারেরও অংশীদার হয়েছে। অথচ একবিংশ শতাব্দীতে এসে নারীর নেতৃত্ব ও অধিকার প্রশ্নে তাদের এই অবস্থান উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং দেশের অর্ধেকের বেশি জনগোষ্ঠী—নারীদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার অপচেষ্টা।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, সংশ্লিষ্ট জামায়াত নেতা নারীর কর্মঘণ্টা কমানো এবং ধর্ম অনুযায়ী পোশাক নির্ধারণের যে প্রস্তাব দিয়েছেন, তা নারী স্বাধীনতাকে সংকুচিত করার পাশাপাশি পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা আরও দৃঢ় করার পদক্ষেপ।
নারীপক্ষের অভিযোগ, নারীর অধিকার খর্ব করার যে কোনো ধরনের পাঁয়তারা গ্রহণযোগ্য নয়। এ ধরনের বক্তব্য ও প্রস্তাবের মাধ্যমে নারীদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে।
বিবৃতিতে নারীপক্ষ নারীর সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে যে কোনো ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছে।
এর আগে জামায়াতের আমির পদে কোনো নারী আসা সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেছিলেন দলটির আমির শফিকুর রহমান। কাতারভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম আল–জাজিরাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এ কথা বলেন। বৃহস্পতিবার আল–জাজিরার ইউটিউব চ্যানেলে সাক্ষাৎকারটি প্রচার করা হয়।
সাক্ষাৎকারে নারীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে জামায়াত আমির বলেন, আসন্ন নির্বাচনে তাদের দল থেকে একজন নারী প্রার্থীও মনোনয়ন পাননি। তবে ভবিষ্যতে নারী নেতৃত্ব তৈরির জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।
জামায়াতের সর্বোচ্চ নেতৃত্বে নারী আসতে পারেন কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে শফিকুর রহমান বলেন, ‘এটি সম্ভব নয়।’
এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, ‘আল্লাহ প্রত্যেককে তার নিজস্ব সত্তায় সৃষ্টি করেছেন। একজন পুরুষ কখনো সন্তান ধারণ করতে পারবে না বা শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াতে পারবে না। আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন, আমরা তা পরিবর্তন করতে পারি না।’
তিনি আরও বলেন, ‘কিছু ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা আছে, যেগুলোর কারণে তারা দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না। কিছু শারীরিক অসুবিধা আছে, যা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। একজন মা যখন সন্তান জন্ম দেন, তিনি কীভাবে এই দায়িত্ব পালন করবেন? এটি সম্ভব নয়।’
এই বক্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোচনা তৈরি হয়েছে।
