যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের ফেসবুক পেজে মিলবে না নিয়মিত আপডেট
বরাদ্দের মেয়াদ শেষ হওয়ায় পূর্ণ কার্যক্রম পুনরায় শুরু না হওয়া পর্যন্ত ঢাকাস্থ যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের ফেসবুক পেজ নিয়মিত হালনাগাদ করা হবে না। তবে প্রয়োজনে জরুরি নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করা হবে বলে জানানো হয়েছে।
শনিবার (৩১ জানুয়ারি) ঢাকায় অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস তাদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে এ তথ্য জানিয়েছে।
ঢাকাস্থ যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের ফেসবুক পেজটি বাংলাদেশে অবস্থানরত মার্কিন নাগরিকদের জন্য বিভিন্ন দিকনির্দেশনা, ভিসা ও কনস্যুলার সেবা সংক্রান্ত তথ্য, নিরাপত্তা সতর্কতা এবং দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডের হালনাগাদ তথ্য প্রকাশে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এ ছাড়া সাধারণ জনগণের জন্য দূতাবাসের বিভিন্ন কার্যক্রম ও গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা এই পেজের মাধ্যমে জানানো হয়।
জেপিআই/এমএমকে