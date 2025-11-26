আইন উপদেষ্টা
দেশের মানুষ ২০ বছর পর গণতান্ত্রিকভাবে ভোট দেওয়ার সুযোগ পাবে
আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল বলেছেন, বাংলাদেশের মানুষ প্রায় ২০ বছর পর গণতান্ত্রিকভাবে ভোট দেওয়ার সুযোগ পাবে। এটি শুধু আমাদের জন্য নয়, গোটা জাতির জন্য চ্যালেঞ্জ।
মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।
এ পরিস্থিতিতে সুষ্ঠু নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোনো চ্যালেঞ্জ বা হুমকি আছে কি না- এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সেরকম (থ্রেট) নেই। সব সময় তো কিছু চ্যালেঞ্জ থাকেই। এটা সবসময় আছে। অস্বাভাবিক কোনো চ্যালেঞ্জ বা অস্বাভাবিক থ্রেট ফিল করছি না।
আইন উপদেষ্টা বলেন, আমার তো বরং এটা চিন্তা করে ভালো লাগছে, এখানে যারা আছেন তারা কয়জন ভোট দিয়েছেন বিগত সময় নির্বাচনে। একটু হাত তোলেন তো।
প্রথমে মাত্র একজন হাত তোলেন। এ সময় আইন উপদেষ্টা হেসে বলেন, এই যে একজন হাত তুলেছেন, ভোট দিয়েছেন, ওনাকে চিনে রাখেন। গত নির্বাচনে ভোট দিয়েছে মাত্র দুজনকে পেলাম। আচ্ছা তিনজন পাওয়া গেল।
এরপর কয়েকজন ক্যামেরাম্যান হাত তুললে আইন উপদেষ্টা বলেন, ক্যামেরাম্যানরা সাংবাদিকদের তুলনায় বেশি ভোট দিয়েছেন মনে হচ্ছে। আচ্ছা যাই হোক, আমাদের জন্য কত বড় উৎসবের ব্যাপার, বাংলাদেশের মানুষ ২০ বছর পর গণতান্ত্রিকভাবে ভোট দেওয়ার সুযোগ পাবে।
