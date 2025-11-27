আইসিটি
বিচারপতিদের বিকৃত ছবি ও অবমাননাকর মন্তব্য সরানোর নির্দেশ
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের (আইসিটি) বিচারপতিদের বিকৃত ছবি ও অবমাননাকর মন্তব্য কোনো গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে থাকলে তা সরানোর নির্দেশ দিয়েছে সরকার।
বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) তথ্য অধিদপ্তরের প্রধান তথ্য কর্মকর্তা সব গণমাধ্যম (প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন) নির্বাহীদের কাছে এ বিষয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন।
এ বিষয়ে ট্রাইব্যুনালের নির্দেশনা ও তথ্য মন্ত্রণালয়ের চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে গণমাধ্যমগুলোর কাছে এ চিঠি পাঠালো তথ্য অধিদপ্তর।
প্রধান তথ্য কর্মকর্তা মো. নিজামূল কবীরের সই করা চিঠিতে বলা হয়, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারপতিদের ছবি বিভিন্ন প্রিন্ট, ইলেক্ট্রনিক, সোশ্যাল ও অনলাইন মিডিয়ায় বিকৃত ও কারসাজি করে নেতিবাচকভাবে প্রচারিত হচ্ছে-যা ট্রাইব্যুনাল ও ট্রাইব্যুনালের বিচারপতিদের জন্য অবমাননাকর। ট্রাইব্যুনাল ও ট্রাইব্যুনালের বিচারপতিদের জন্য অবমাননাকর ও অপমানজনক যে কোনো ছবি, তথ্য, মন্তব্য, বক্তব্য প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় এবং অনলাইন নিউজ পোর্টালে এরই মধ্যে প্রকাশিত হয়ে থাকলে অবিলম্বে সেগুলো অপসারণ করতে হবে।
এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ গত ২৩ নভেম্বর ‘কনটেন্ট প্রসেডিং (সুয়োমুটো) নম্বর-৩ অব ২০২৫ এর নির্দেশনা তুলে ধরা হয় চিঠিতে-’ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রক কমিশনের (বিটিআরসি) চেয়ারম্যানকে নির্দেশ দেওয়া হলো— সব ধরনের গণমাধ্যম, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ, যেসব ছবি, অবমাননাকর বা হেয়প্রসূত এবং আদালত অবমাননাকর তথ্য, মন্তব্য বা বিবৃতি রয়েছে, সেগুলো অপসারণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে।
এছাড়া গণমাধ্যমকে জানাতে হবে যাতে তারা আইন লঙ্ঘন না করে এবং ট্রাইব্যুনালের ভাবমূর্তি, মর্যাদা ও সম্মান ক্ষুণ্ন না করে স্বাধীনভাবে সংবাদ প্রকাশ ও প্রচার করে।
ভবিষ্যতে যাতে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ও ট্রাইব্যুনালের বিচারপতিদের জন্য অবমাননাকর বক্তব্য, মন্তব্য, ছবি বা তথ্য কোনো মাধ্যমে কোনোভাবেই প্রকাশিত না হয় সে বিষয়ে ট্রাইব্যুনালের নির্দেশনা প্রতিপালনের জন্য অনুরোধও জানানো হয় তথ্য অধিদপ্তরের চিঠিতে।
