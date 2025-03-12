এভারকেয়ারে খালেদা জিয়ার খবর নিলেন ফরিদা আখতার

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:২৯ পিএম, ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫
এভারকেয়ারে খালেদা জিয়ার খবর নিলেন ফরিদা আখতার

বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার খোঁজ খবর জানতে এভারকেয়ার হাসপাতালে যান মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার ।

বুধবার (৩ নভেম্বর ২০২৫) দুপুর ১টা ৩৮ মিনিটের দিকে তিনি হাসপাতালে প্রবেশ করেন।

বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান।

ফরিদা আখতার হাসপাতাল প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলেও গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেননি। তবে বিএনপির এক দায়িত্বশীল নেতা জানান, খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা জানতে তিনি হাসপাতালে এসেছেন।

কেএইচ/এসএনআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।