এভারকেয়ারে খালেদা জিয়ার খবর নিলেন ফরিদা আখতার

এভারকেয়ারে খালেদা জিয়ার খবর নিলেন ফরিদা আখতার
বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার খোঁজ খবর জানতে এভারকেয়ার হাসপাতালে যান মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার ।
বুধবার (৩ নভেম্বর ২০২৫) দুপুর ১টা ৩৮ মিনিটের দিকে তিনি হাসপাতালে প্রবেশ করেন।
বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান।
ফরিদা আখতার হাসপাতাল প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলেও গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেননি। তবে বিএনপির এক দায়িত্বশীল নেতা জানান, খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা জানতে তিনি হাসপাতালে এসেছেন।
কেএইচ/এসএনআর/জেআইএম