রপ্তানি পণ্যে ৪ হাজার পিস ইয়াবা, শাহজালাল বিমানবন্দরে ধরা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:১৮ পিএম, ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো পণ্যের সঙ্গে থাকা চার হাজার পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে। বুধবার (৩ নভেম্বর) সকালে এসব ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।

বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) সূত্র জানায়, আজ সকাল ৯টা ৫ মিনিটে শাহজালাল বিমানবন্দরের ৮ নম্বর ফটকে রপ্তানি কার্গোর নিরাপত্তা তল্লাশি চলাকালীন ডাক বিভাগের মাধ্যমে রপ্তানি করা মালামালের ভেতরে চার হাজার পিস কমলা রঙের ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। এসব ইয়াবা ফ্রান্সের পেরিস শহরে রপ্তানি করার জন্য ডাক বিভাগে বুকিং দেওয়া হয়। পরবর্তী সময় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে অবহিত করা হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

বেবিচক কর্তৃপক্ষ জানায়, স্ক্রিনারের সচেতনতা, দায়িত্বশীলতা ও নিখুঁত স্ক্রিনিংয়ের কারণে চোরাচালানের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। এই সফলতা বিমানবন্দরের সামগ্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করেছে।

