  2. জাতীয়

উৎসুক জনতার ভিড় কম এভারকেয়ারে

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:১৬ পিএম, ০৬ ডিসেম্বর ২০২৫
রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালের সামনে উৎসুক জনতার ভিড় না থাকলেও সতর্ক অবস্থানে থাকতে দেখা গেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের/ছবি: জাগো নিউজ

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার চিকিৎসা ঘিরে বেশ কয়েকদিন ধরেই উৎসক জনতার ভিড় ছিল রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার এভারকেয়ার হাসপাতাল প্রাঙ্গণে। শনিবার (৬ ডিসেম্বর) সকালে ভিড় কিছুটা কম দেখা গেলো।

তবে পেশাগত কাজে সাংবাদিক ও বিভিন্ন সংস্থার লোকজন রয়েছেন সেখানে। ভিড় কম হওয়ায় অন্যান্যদেরও চিকিৎসাসেবায় বিঘ্ন ঘটছে না।

খালেদা জিয়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকায় গত কয়েকদিন ধরে সেখানে বিএনপির নেতাকর্মী, সমর্থক এবং সাধারণ মানুষের ভিড় ছিল বেশি।

এমন অবস্থায় বিএনপির পক্ষ থেকেও ভিড় না করার আহ্বান জানানো হয়।

গত ২১ নভেম্বর সশস্ত্র বাহিনী দিবসের অনুষ্ঠান শেষে বাসায় ফেরেন বিএনপি চেয়ারপারসন ও তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া। এরপর অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। এ অবস্থায় গত ২৩ নভেম্বর তাকে জরুরিভিত্তিতে এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয়। তবে উন্নত চিকিৎসার জন্য খালেদা জিয়াকে শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) লন্ডনে নেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পরে তা পিছিয়ে রোববার (৭ ডিসেম্বর) করা হয়। শোনা যাচ্ছে সেটি আরও পেছাতে পারে।

চিকিৎসাধীন খালেদা জিয়ার বয়স প্রায় ৮০ বছর। তিনি দীর্ঘদিন ধরে হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, আর্থ্রাইটিস, লিভার সিরোসিস, কিডনির সমস্যাসহ নানান শারীরিক জটিলতায় ভুগছেন। এরই মধ্যে তাকে দেখতে গতকাল শুক্রবার ঢাকায় পৌঁছেছেন তার পুত্রবধূ ডা. জুবাইদা রহমান।

