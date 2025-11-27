প্রবাসী ভোট: আগামী সপ্তাহ থেকে ব্যালট পাঠাবে ইসি
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে প্রবাসে বসবাসরত ভোটারদের মধ্যে যারা নিবন্ধন করেছেন তাদের জন্য ব্যালট পেপার আগামী সপ্তাহ থেকে পাঠানো শুরু করবে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।
বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) নির্বাচন ভবনে এক ব্রিফিংয়ে এসব কথা বলেন ইসির আউট অব কান্ট্রি ভোটিং সিস্টেম অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্টেশন (ওসিভি–এসডিআই) প্রকল্পের টিম লিডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) সালীম আহমাদ খান।
সালীম আহমাদ খান বলেন, ‘আমরা স্ট্যান্ডার্ড ওয়েতে যে রেজিস্ট্রেশন প্রসেসটা করেছিলাম সেটাকেও আমরা ওপেন করে দিয়েছি। তারমানে এখন আগামী ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিশ্বের যেকোনো জায়গা থেকে নির্ধারিত পদ্ধতিতে যে কেউ, মানে বাংলাদেশের নাগরিক যারা আছেন ১৮ বছরের মধ্যে এনআইডি কার্ডধারী, তারা নিবন্ধন করে পোস্টাল অ্যাপের মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন।’
তিনি বলেন, সৌদি আরব, কাতার, বাহরাইন, ওমান, কুয়েত, মালয়েশিয়া ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে অবস্থানরত দেশের প্রবাসী ভোটাররা তাদের এড্রেসে (ঠিকানা) ভুল করছে। এড্রেসগুলো তারা ঠিকমতো দিতে পারছেন না। ঠিকানা ভুল হলে তো ব্যালট পৌঁছাবে না জায়গা মতো। তখন আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম সাতটা দেশে কার্যক্রম বন্ধ রাখাটাই ভালো হবে সাময়িকভাবে।
সালীম আহমাদ খান আরও বলেন, আমাদের টিম কাজ করছে। সকাল থেকে আমরা কয়েক ঘণ্টা সাতটা দেশের এম্বাসির (দূতাবাস) সঙ্গে বসেছিলাম। আগামীকাল (২৮ নভেম্বর) সকালের মধ্যে আমরা এটার সমাধান করে ফেলার চেষ্টা করবো। সৌদি আরবসহ অন্যান্য দেশে ছুটির দিন আমাদের প্রবাসী ভোটাররা যেন কাজে লাগাতে পারেন। আমরা চেষ্টা করছি অ্যাপের ভেতরে এড্রেস কারেকশনের এডিট চালু করার। যাতে এড্রেসটা সবাই আবার রিচেক (পুনঃপরীক্ষা) করতে পারেন।
