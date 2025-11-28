স্কাউটিং গড়ে তোলে দায়িত্বশীল নাগরিক: অধ্যক্ষ আব্দুল কুদ্দুস

স্কাউটিং গড়ে তোলে দায়িত্বশীল নাগরিক: অধ্যক্ষ আব্দুল কুদ্দুস
উত্তরা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল কুদ্দুস সিকদার বলেছেন, স্কাউটিংই গড়ে তোলে দায়িত্বশীল নাগরিক এবং স্কাউটরাই হবে ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব। স্কাউটিং কেবল একটি কার্যক্রম নয় বরং এটি শিক্ষার্থীদের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও নৈতিক গুণাবলিতে দক্ষ করে গড়ে তোলে, যা তাদের দেশ ও সমাজে ইতিবাচক অবদান রাখতে সক্ষম করে।
বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) উত্তরা সরকারি কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপের আয়োজনে দিনব্যাপী স্কাউট ডে-ক্যাম্পে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
অধ্যক্ষ বলেন, নিয়মিত স্কাউটিং কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নেতৃত্ব, দায়িত্ব ও সৎ নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সক্ষম হবে।কারণ স্কাউটিং কেবল একটি সংগঠন নয়, এটি জীবন গড়ার একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা। স্কাউটিং শিক্ষাই তোমাদের (শিক্ষার্থীদের) সৎ, পরিশ্রমী, মানবিক ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলবে। ভবিষ্যতে দেশ ও সমাজের যে কোনো সংকটে স্কাউটরাই হবে অগ্রভাগের সৈনিক। তাই আমি শিক্ষার্থীদের নিয়মিত স্কাউটিং কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত থাকার আহ্বান জানাই।
ভবিষ্যতে কলেজে স্কাউটিং কার্যক্রম আরও জোরদারের কথা জানিয়ে অধ্যক্ষ ড. মো. আব্দুল কুদ্দুস বলেন, তোমরা যারা এই ডে-ক্যাম্পে অংশ নিয়েছো, ভবিষ্যতে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তারাই প্রস্তুত হবে। স্কাউটিং কার্যক্রম আরও সুসংগঠিতভাবে এগিয়ে নিতে আমাদের সব ধরনের সহযোগিতা অব্যাহত রাখবো।
এদিন সকাল ৯টায় কলেজ প্রাঙ্গণে রোভার স্কাউট পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ইকরাম আহমেদ, রোভার স্কাউট গ্রুপের সম্পাদক মনিরা পারভীন, রোভার স্কাউট লিডার কাকলী সাহা এবং কলেজের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকরা।
ডে-ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ দেন ঢাকা জেলা রোভারের সহকারী কমিশনার আল আমিন এবং কলেজের সাবেক সিনিয়র রোভার মেট (এসআরএম) মো. সারওয়ার। এসময় শিক্ষার্থীদের বাংলাদেশ স্কাউটসের নিয়মনীতি ও শৃঙ্খলা, গঠনরীতি, স্কাউটের ইতিহাস, প্রাথমিক প্রতিবিধান, দুর্যোগ মোকাবিলার কৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।
এনএস/বিএ/এমএস