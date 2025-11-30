আজ আর চলবে না মেট্রোরেল
মেট্রোরেলের ছাদে এক কিশোর উঠে যাওয়ার পর থেকেই মতিঝিল থেকে উত্তরায় যাত্রী পরিবহন বন্ধ রয়েছে। এ কারণে আজ রোববার (৩০ নভেম্বর) রাতে আর যাত্রী পরিবহন করবে না মেট্রোরেল।
রাত সাড়ে ৯টায় ঢাকা মাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে জানানো হয়, বাংলাদেশ সচিবালয় স্টেশনে মেট্রোরেলের দুটা কারের মধ্যবর্তী স্থানে এক কিশোর উঠে পড়ায় মেট্রোরেল চলাচল রাত ৮টা ৫ মিনিট থেকে বন্ধ করা হয়। আজকের অবশিষ্ট সময়ের জন্য ট্রেন আর চলাচল করবে না। যাত্রীদের অসুবিধার জন্য মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ আন্তরিকভাবে দুঃখিত।
এমএমএ/এএমএ