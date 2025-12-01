রাজধানীতে ছয়তলা ভবনের বাসাবাড়িতে আগুন

রাজধানীতে ছয়তলা ভবনের বাসাবাড়িতে আগুন
রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকার একটি ছয়তলা ভবনের বাসাবাড়িতে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। পরে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিটের চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন।
সোমবার (১ ডিসেম্বর) ফায়ার সার্ভিসের মিডিয়া সেল কর্মকর্তা তালহা বিন জসিম এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তালহা বিন জসিম বলেন, মোহাম্মদপুরের ৩৬/এ জহুরি মহল্লায় একটি ৬ তলা ভবনের ষষ্ঠ তলার বাসাবাড়িতে আগুনের ঘটনা ঘটেছে। ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিটের চেষ্টায় দুপুর ৪টা ২৫ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে।
তিনি বলেন, আমরা বিকেল ৩টা ৪০ মিনিট নাগাদ আগুনের খবর পাই। ৩টা ৫৫ মিনিটে আমাদের ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। ৪টা ২৫ মিনিট নাগাদ আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।
আগুনে কোনো হতাহত নেই জানিয়ে তিনি বলেন, আগুন পুরোপুরি নির্বাপণ না হলে এর সূত্রপাত সম্পর্কে কিছু বলা যাবে না।
