খাদ্য মন্ত্রণালয়ের নতুন সচিব ফিরোজ সরকারের যোগদান

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের নতুন সচিব ফিরোজ সরকারের যোগদান
খাদ্য মন্ত্রণালয়ে যোগদান করেছেন নতুন সচিব ফিরোজ সরকার। সোমবার (১ ডিসেম্বর) তিনি খাদ্য মন্ত্রণালয়ে অফিস করেছেন।
এর আগে রোববার (৩০ নভেম্বর) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ফিরোজ সরকারকে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব নিয়োগ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে।
খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিবের দায়িত্ব চালিয়ে আসা মো. মাসুদুল হাসানকে ৩০ নভেম্বর থেকেই অবসর দিয়ে আদেশ জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
খাদ্য মন্ত্রণালয়ের নতুন সচিব ফিরোজ সরকার
নতুন সচিব ফিরোজ সরকার এর আগে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এবং খুলনা বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।
তিনি বিসিএস ১৭তম ব্যাচের কর্মকর্তা এবং ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের প্রশাসন ক্যাডারে যোগ দেন।
