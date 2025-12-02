পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে ১ লাখ ৪০ হাজার প্রবাসীর নিবন্ধন
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিভিন্ন দেশ থেকে ভোট দেওয়ার জন্য ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপে প্রবাসীদের নিবন্ধন সংখ্যা ছাড়িয়েছে এক লাখ ৪০ হাজার। নির্দিষ্ট সময়ে সংশ্লিষ্ট প্রবাসীদের ঠিকানায় ব্যালট পেপার ডাকযোগে পাঠিয়ে দেবে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।
মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) সকালে ইসির ওয়েবসাইটের (portal.ocv.gov.bd) তথ্য বিশ্লেষণে বিষয়টি জানা গেছে। গত ১৯ নভেম্বর থেকে বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী বাংলাদেশিদের নিবন্ধন শুরু হয়েছে, যা চলবে ডিসেম্বরের শেষ নাগাদ। সব থেকে বেশি নিবন্ধন করেছেন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত প্রবাসীরা ১৮ হাজার ৪৪৮ জন। এর পরেই রয়েছে সৌদি আরব ১৬ হাজার ৯২ জন। মোট নিবন্ধনের মধ্যে এক লাখ ২২ হাজার ২৪১ জনই পুরুষ।
যেসব দেশে নিবন্ধন চলছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে- দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, দক্ষিণ আফ্রিকা, চীন, মিশর, মোজাম্বিক, লিবিয়া, মরিশাস, হংকং, ব্রাজিল, উগান্ডা, ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো, ইথিওপিয়া, নাইজেরিয়া, লাইবেরিয়া, বতসোয়ানা, কেনিয়া, রুয়ান্ডা, আলজেরিয়া, অ্যাঙ্গোলা, তানজানিয়া, সোমালিয়া, ঘানা, গিনি, মরক্কো, দক্ষিণ সুদান, চিলি, সিয়েরা লিওন, ইকুয়েডর, তাইওয়ান, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, গাম্বিয়া, পেরু, জিম্বাবুয়ে, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি।
ইসি জানিয়েছে, অ্যাপে নিবন্ধনকারীদের ঠিকানায় ডাকযোগে পোস্টাল ব্যালট পাঠানো হবে। ব্যালটে ভোট দিয়ে ফিরতি খামে তা রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে পাঠাবেন ভোটার।
আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণের প্রস্তুতি নিচ্ছে ইসি। এ ক্ষেত্রে প্রায় ৫০ লাখ প্রবাসী ভোটার টার্গেট নিয়ে কার্যক্রম চালাচ্ছে সংস্থাটি।
এমওএস/কেএসআর