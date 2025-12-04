  2. জাতীয়

পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট পুলিশ কমিশন গঠনে অধ্যাদেশ পাস

প্রকাশিত: ০৫:১০ পিএম, ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫
পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট পুলিশ কমিশন গঠনে অধ্যাদেশ পাস
রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান

পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট পুলিশ কমিশন গঠন করার জন্য একটি অধ্যাদেশ পাস হয়েছে। এ কমিশনের প্রধান থাকবেন দেশের সুপ্রিম কোর্টের কোনো একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারক।

বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) রাজধানীর তেজগাঁওয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের সভায় এ অধ্যাদেশ পাস হয়।

এদিন বিকেলে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান এ তথ্য জানান।

