৬৪ জেলার পুলিশ কর্মকর্তারা দৈবচয়নে নির্বাচিত: ড. ইউনূস
গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী ঐতিহাসিক নির্বাচনে দায়িত্ব পালনের জন্য দৈবচয়নের মাধ্যমে ৬৪ জেলার পুলিশ কর্মকর্তা নির্বাচন করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
তিনি বলেন, আমাদের লক্ষ্য ছিল কোনো ধরনের পক্ষপাতিত্ব যেন না হয়। নিজের ওপর ছেড়ে দিলে অনেক সময় শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও পক্ষপাতিত্ব ঢুকে পড়ে।
আরও পড়ুন
নির্বাচনে সশস্ত্র বাহিনীর ঐতিহাসিক ভূমিকা চান প্রধান উপদেষ্টা
সংসদ ও গণভোটের দুই ব্যালটে মক ভোটিংয়ে গড়ে ৩.৫২ মিনিট সময় ব্যয়
বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে ৬৪ জেলার পুলিশ সুপারসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উদ্দেশে বক্তব্যকালে তিনি এ কথা বলেন।
প্রধান উপদেষ্টা আরও বলেন, এবারের নির্বাচন সাধারণ নির্বাচন নয়, গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী নির্বাচন।
এমইউ/এএমএ/এমএস