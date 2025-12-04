  2. জাতীয়

ডিএমপির ১৪ পদে একযোগে রদবদল

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:২২ পিএম, ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫
ডিএমপির ১৪ পদে একযোগে রদবদল
ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের লোগো/ফাইল ছবি

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) পদে বড় রদবদল আনা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী স্বাক্ষরিত অফিস আদেশে এই রদবদল করা হয়। মূলত এবারই প্রথম ডিএমপিতে লটারির মাধ্যমে ডিসিদের পদায়ন করা হলো।

বদলি হওয়া কর্মকর্তাদের মধ্যে—সিটি-রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) আ ফ ম আনোয়ার হোসেন খানকে পিওএম-পশ্চিম বিভাগে, মিরপুর বিভাগের ডিসি মোহাম্মদ মাকছুদের রহমানকে প্রটেকশন বিভাগে, মতিঝিল বিভাগের ডিসি শাহরিয়ার আলীকে উত্তরা বিভাগে, সিটি-সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন বিভাগের ডিসি মোহাম্মদ সালাউদ্দিন শিকদারকে গোয়েন্দা-মতিঝিল বিভাগে, গোয়েন্দা-সাইবার অ্যান্ড স্পেশাল ক্রাইম উত্তর বিভাগের ডিসি হাসান মোহাম্মদ নাছের রিকাবদারকে গোয়েন্দা-সাইবার অ্যান্ড স্পেশাল ক্রাইমের দক্ষিণ বিভাগে (অতিরিক্ত দায়িত্বে), গোয়েন্দা-সাইবার অ্যান্ড স্পেশাল ক্রাইম দক্ষিণ বিভাগের ডিসি মহিউদ্দিন মাহমুদ সোহেলকে গোয়েন্দা-মিরপুর বিভাগে, প্রটেকশন বিভাগের ডিসি মইনুল হককে মিরপুর বিভাগের ডিসি, ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড ফোর্স বিভাগের ডিসি রওনক আলমকে গুলশান বিভাগের ডিসি, গোয়েন্দা রমনা বিভাগের ডিসি মো. আমীর খসরুকে ডিএমপি সদর দপ্তর ও প্রশাসন বিভাগে, পিওএম পশ্চিম বিভাগের ডিসি মোহাম্মদ ছানোয়ার হোসেনকে ট্রাফিক মিরপুর বিভাগে, ওয়ারী বিভাগের ডিসি মোহাম্মদ হারুন অর রশিদকে মতিঝিল বিভাগের ডিসি, লালবাগ বিভাগের ডিসি মল্লিক আহসান উদ্দিন সামীকে ওয়ারী বিভাগে এবং গুলশান বিভাগের ডিসি মো. তারেক মাহমুদকে লালবাগ বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

কেআর/এমএমকে/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।