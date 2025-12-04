  2. জাতীয়

বিল্ডিং রেগুলেটরি অথরিটি অধ্যাদেশ-২০২৫ চূড়ান্ত অনুমোদন

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৮:০৮ পিএম, ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫
ফাইল ছবি

বাংলাদেশ বিল্ডিং রেগুলেটরি অথরিটি অধ্যাদেশ-২০২৫-এর চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ।

বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের সভায় এ অনুমোদন দেওয়া হয়।

বিকেলে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান এ তথ্য জানান।

রিজওয়ানা হাসান বলেন, এটি একটি জাতীয় রেগুলেটরি অথরিটি। বর্তমান বাংলাদেশ বিল্ডিং কোড যথাযথভাবে কার্যকর হচ্ছে কিনা তা এ অথরিটি নিশ্চিত করবে। এটি সমগ্র দেশে প্রযোজ্য হবে।

তিনি বলেন, এ অথরিটি ভূমিকম্পসহ যে কোনো ঝুঁকি মোকাবেলায় করণীয় নিশ্চিত করবে। এটি ২৫ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন স্থপতি, পরিকল্পনাবিদ ও প্রকৌশলীদের সমন্বয়ে গঠিত হবে। অথরিটি সমগ্র দেশে নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব গ্রিন বিল্ডিং কীভাবে করা যায়, তার তদারকি করবে।

