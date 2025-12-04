  2. জাতীয়

বন্যা সহায়তার জন্য বাংলাদেশকে ধন্যবাদ শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রীর

প্রকাশিত: ০৮:৫৯ পিএম, ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫
চলতি বছরের এপ্রিলে থাইল্যান্ডের ব্যাংককে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ বিমসটেক সম্মেলনের সাইডলাইনে শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী হরিণী আমরাসুরিয়ার সঙ্গে বৈঠক করেন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস/ফাইল ছবি

ঘূর্ণিঝড় ‘ডিটওয়া’ ও ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত শ্রীলঙ্কার মানুষের পাশে দাঁড়ানোয় বাংলাদেশকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী ড. হরিণী আমারাসুরিয়া। বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) স্থানীয় সময় সন্ধ্যা পৌনে ৭টায় অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে টেলিফোনে কল করেন ড. আমারাসুরিয়া। এসময় সমর্থন ও সংহতি প্রকাশের জন্য প্রধান উপদেষ্টাকে ধন্যবাদ জানান তিনি।

এর আগে, প্রধান উপদেষ্টার নির্দেশক্রমে জরুরি মানবিক সহায়তা নিয়ে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একটি বিশেষ বিমান গত বুধবার (৩ ডিসেম্বর) বাংলাদেশ সময় দুপুর দেড়টায় শ্রীলঙ্কার বন্দরনায়েক আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে।

প্রধানমন্ত্রী আমারাসুরিয়া গত সপ্তাহে ঘূর্ণিঝড় ও বন্যায় শত শত মানুষ নিহত এবং শ্রীলঙ্কার বিস্তীর্ণ এলাকা লণ্ডভণ্ড হওয়ার পর সমর্থন ও সংহতি প্রকাশের জন্য প্রধান উপদেষ্টাকে ধন্যবাদ জানান।

শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে টেলিফোনে আলাপকালে অধ্যাপক ইউনূস হতাহতদের প্রতি গভীর সমবেদনা ও সহানুভূতি প্রকাশ করেন। সংকট মোকাবিলায় শ্রীলঙ্কাকে সাহায্য করার জন্য অতিরিক্ত জরুরি সহায়তা এবং দুর্যোগ-প্রতিক্রিয়া বিশেষজ্ঞ পাঠাতে বাংলাদেশের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন তিনি। অধ্যাপক ইউনূস বলেন, ‘যা যা প্রয়োজন, আমরা সানন্দে তা করবো।’

শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী আমারাসুরিয়া বলেন, তার সরকার বর্তমানে প্রবল বর্ষণ এবং ব্যাপক বন্যার কারণে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়ন করছে।

চলতি বছরের শুরুর দিকে থাইল্যান্ডের ব্যাংককে বিমসটেক (BIMSTEC) বৈঠকের ফাঁকে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে দেখা করেছিলেন আমারাসুরিয়া।

ফোনালাপ চলাকালীন প্রধান উপদেষ্টা শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রীকে আগামী মাসগুলোতে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান। কথোপকথনের সময় সিনিয়র সচিব এবং এসডিজি সমন্বয়ক লামিয়া মোরশেদ এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট মহাপরিচালক উপস্থিত ছিলেন।

